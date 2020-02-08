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شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو يحذر مواطني بلاده من التعامل التجاري مع الصين والان مع التفاصيل
السبت 8 فبراير 2020
مايك بومبيو
حث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبو، حكام الولايات والأراضى الأمريكية، اليوم السبت، على تبني "عقلية حذرة" عند الانخراط في الأعمال التجارية مع الصين.
واتهم بومبيو الصين، في كلمة ألقاها أمام جمعية الحكام الوطنيين في العاصمة الأمريكية واشنطن، بأنها "تسعى لاستخدام الانفتاح الأمريكي من أجل تقويض الولايات المتحدة".
وأشار في كلمته، التي وجهها للمحافظين الذين يمثلون 55 ولاية وإقليم أمريكي، إلى أن الصين تنتهج سياسة استغلال الحريات الأمريكية "لتحقيق مكاسب علينا على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات والمستوى المحلي".
وقال لمحافظي الولايات: "عندما يتعلق الأمر بممارسة الأعمال التجارية، فإني أطلب منكم تبني عقلية حذرة، على حد تعبير الرئيس الأمريكي الراحل، رونالد ريغان، الذي كان يقول "عندما يُطلب منك التواصل بشأن الاتفاق على صفقة ما، كن واثق ولكن تحقق".
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