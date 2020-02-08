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شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية توجه تحذير لرعاياها في لاهاي والان مع التفاصيل
السبت 8 فبراير 2020
صورة ارشيفية
وجهت سفارة المملكة العربية السعودية في لاهاي، مواطني المملكة من السعوديين المقيمين في مملكة هولندا، بتوخي الحذر، بسبب ظاهرة مناخية ستحدث في البلاد، غدا الأحد.
وحذرت سفارة السعودية، في لاهاي، المواطنين والمواطنات، الذين يزورون مملكة هولندا، والمقيمين فيها، مشيرة إلى أن العاصفة "كييرا"، من المتوقع أن تمر على أغلب مناطق هولندا، غدا الأحد.
وكتبت السفارة على صفحتها الرسمية على "تويتر": "تود السفارة لفت انتباه الإخوة المواطنين والمواطنات، الزوار والمقيمين بمملكة هولندا بأن العاصفة "كييرا"، متوقع مرورها على أغلب مناطق هولندا، غدا الأحد".
وقالت: "ستبلغ سرعة الرياح ١٢٠كم/ الساعة"، مضيفة: "تنصح السفارة بالاحتياط واتباع تعليمات السلطات المحلية لحين انتهاء العاصفة".
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