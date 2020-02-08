مقتل وإصابة باكستانيين في قصف للقوات الهندية لخط المراقبة في كشمير

السبت 8 فبراير 2020

صورة ارشيفية Advertisements

أعلن متحدث باسم الجيش الباكستاني، مقتل مدني خلال قصف القوات الهندية لخط المراقبة في كشمير بقذائف المورتر.



ونقلت قناة "جيو" الباكستانية في نشرتها باللغة الإنجليزية، مساء اليوم السبت، عن المتحدث قوله، إن القوات الباكستانية ردت على الهجوم بقصف الموقع الذي انطلقت منه قذائف المورتر، وتسبب في مقتل المواطن مير محمد، وإصابة سيدة أيضا بجراح من جراء هذا القصف، حيث تخضع حاليا للعلاج.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن القصف وقع دون استفزاز مسبق من الجانب الباكستاني.