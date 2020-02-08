شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يعلن بدء ترسيم الخرائط لضم الضفة الغربية والان مع التفاصيل

بنيامين نتنياهو

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل باشرت برسم الخرائط لضم الأراضي في الضفة الغربية لإسرائيل بحسب خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للسلام.



وأضاف نتنياهو: «سواء امتثل الفلسطينيون أو لم يمتثلوا للخطة، فإن إسرائيل سوف تتلقى الدعم الأمريكي لتطبيق القانون الإسرائيلي في غور الأردن والبحر الميت الشمالي وجميع المستوطنات في الضفة الغربية بدون استثناء».

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: «نحن في خضم عملية رسم خرائط المنطقة التي ستكون وفقا لخطة ترامب جزءا من دولة إسرائيل. إنها منطقة كبيرة، الرئيس ترامب سيدعم ذلك، وأنا أثق به تماما».

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