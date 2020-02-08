شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أول مواطن أمريكي بفيروس كورونا في الصين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعلنت السفارة الأمريكية في بكين، اليوم السبت، وفاة مواطن أمريكي أصيب بفيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان بؤرة المرض، لتسجل بذلك أول وفاة مؤكدة لأجنبي في المدينة.

وقال الناطق باسم السفارة الأميركية لوسائل الإعلام: “يمكننا تأكيد وفاة مواطن أميركي يبلغ من العمر 60 عاما ويحمل فيروس كورونا المستجد في مستشفى بمدينة ووهان في الصين في السادس من فبراير الجاري”.

وأضاف المتحدث “نقدم خالص تعازينا لأسرة الفقيد، واحتراما لخصوصية الأسرة ليس لدينا أي تعليق إضافي”.