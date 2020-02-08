السلطنة لـ(البرلماني العربي): موقفنا ثابت تجاه دعم القضية الفلسطينية

تأكيد عربي بالتمسك بمبادرة 2002

عمّان ـ الخليج 365 ـ وكالات:

شاركت السلطنة أمس ممثلة في مجلس الشورى العماني في أعمال المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي بشأن دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة ـ قضية العرب والمسلمين، الذي عقد بالعاصمة الأردنية عمان، حيث ترأس الوفد المشارك سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وعدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة أمين عام المجلس.

وبدأت أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بوقفة لقراءة الفاتحة على روح المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ حيث أشار معالي المهندس عاطف الطراونة رئيس الاتحاد البرلماني العربي إلى الفقد العظيم لرجل السلام والحكمة السلطان قابوس رحمه الله ذاكراً دوره في دعم السلام في المنطقة والجهود التي قدمها في دعم القضية الفلسطينية خصوصاً.

وألقى سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى رئيس الوفد المشارك كلمة أشار فيها إلى موقف السلطنة الثابت والراسخ تجاه دعم القضية الفلسطينية ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، وأضاف المعولي قائلاً : يمثل المسجد الأقصى المبارك أحد أهم المقدسات الإسلامية فهو أولى القبلتين، وثالث الحرمين، ومسرى سيد الثقلين، إليه تشد الرحال، وتهفو النفوس وتتوحد الأرواح، وللدفاع عنه فالمهج والنفوس رخيصة، وأول مراحل الدفاع توحيد الصف والكلمة ولم شتات الأمة، وحل الخلافات وتجاوز العقبات.

وجاء في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الثلاثين للاتحاد البرلماني العربي أن الاتحاد البرلماني العربي يرفض أي تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية لا يقبل بها الفلسطينيون ولا تنص على حقوقهم التاريخية بقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، ويعتبر المجتمعون أن صفقة القرن هي اتفاق من طرف واحد، لا تمثل خطوة باتجاه الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية والذي تقبل به الشعوب ويمثل فرصا لمستقبل الأجيال. وأكد المجتمعون على أن معادلة السلام المنشود لن تكون إلا عبر مفاوضات مباشرة وجادة ومتكافئة ، وأن أولى الخطوات لمواجهة كل المؤامرات التي تحيط بالقضية الفلسطينية ، هو التأكيد على إنجاز المصالحة الفلسطينية لتشكل الجبهة الأولى من جبهات الرفض العربي لأي تصفية للقضية الفلسطينية ، وأشار البيان الختامي للمؤتمر أن المساس بالقدس والاعتراف بها عاصمة موحدة لدولة الاحتلال هو تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة ، ويتركها رهينة الفتن والمطامع ، ويقطع الطريق على فرص السلام ، ويمهد إلى افتعال حرب دينية ستكون اسرائيل سببا وطرفا أساسيا فيها .