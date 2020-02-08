شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة

الاتحاد البرلماني العربي يؤكد التمسك بمبادرة 2002

القدس المحتلة ـ الخليج 365 ـ عواصم ـ وكالات:

استشهد فلسطيني وأصيب عشرات آخرون أمس بمواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية. وذكرت المصادر الفلسطينية أن شابا “19 عاما” استشهد جراء إصابته برصاص حي أطلقه عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأصابه في رقبته خلال مواجهات في بلدة قفين في طولكرم. وأضافت المصادر أن عشرات آخرين أصيبوا خلال مواجهات مماثلة في عدة مدن في الضفة الغربية أغلبها بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. وهذا رابع فلسطيني يستشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي منذ الأربعاء المنصرم في الضفة الغربية، التي تشهد تصاعدا في وتيرة المواجهات منذ أسبوع احتجاجا على إعلان الخطة الأميركية للسلام المعروفة اعلاميا باسم “صفقة القرن”.

سياسيا، قال البيان الختامي للاجتماع الطارئ الثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، المقام في العاصمة الأردنية عمّان رفض كل أشكال التطبيع العربي مع إسرائيل، مشددًا على التمسك بالمبادرة العربية للسلام في 2002. وقال البيان الختامي “يتمسك المجتمعون بموقف المتخذ في أعمال التاسع والعشرين المجتمع في عمان 2019، رفض أشكال التطبيع”. وأضاف “يتمسك المجتمعون بمرجعيات القرارات الأممية والمبادرة العربية للسلام في 2002 التي مثلت توافقًا عربيًا”. وأكد البيان الختامي أن “أولى الخطوات لمواجهة المؤامرات التي تحيط بفلسطين، هو التأكيد على المصالحة الفلسطينية لتشكل جبهة ضد من يحاول النيل بفلسطين”. وشدد أيضًا على أن “المساس بالقدس والاعتراف بها عاصمة موحدة لدولة الاحتلال تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة ويتركها رهينة للمطامع، ويهدد بافتعال حرب دينية تكون إسرائيل طرفًا أساسيًا فيها”. وتابع “الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس حق تاريخي ضمنه اعتراف العالم به وإن العبث بالوضع القانوني بالقدس هو قرار مدان بموجب القرارات الشرعية الدولية، ودعم السلطة الفلسطينية لتظل في مقدمة الجهود التي تحمي الحقوق الفلسطينية”.