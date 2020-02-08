كورونا المستجد: السلطنة توصي بالاحتراز عند السفر لتايلاند وسنغافورة

أعلنت سفارة السلطنة بمملكة تايلند أنها تتابع حالة فيروس كورونا في المملكة التايلندية والإجراءات المتخذة بشأنه، ونوهت في بيان أن السلطات التايلندية رفعت مستويات التأهب والمراقبة لمواجهة الفيروس، عقب إعلان منظمة الصحة العالمية الطوارئ الصحية العامة مع تأكيدها على أن خطر العدوى في تايلند بشكل عام لا يزال محدودا. فقد بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة 25 حالة معظمها من الصين، بما فيها حالات إصابة محلية غير مرتبطة بالسفر إلى المناطق الموبوءة. وقد تعافى 9 من المصابين بعد علاجهم ولا يزال 16 منهم في المستشفيات . كما أن هناك 615 شخصا تحت المراقبة والملاحظة، وعليه فقد تأمل سفارة السلطنة من المواطنين العمانيين أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الصحية والإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامات وتجنب الأماكن المزدحمة .

كما أهابت القنصلية العامة للسلطنة بسنغافورة بالمواطنين الزائرين لسنغافورة أخذ الحيطة والحذر وتجنب الأماكن المزدحمة ولبس الكمامات. حيث أعلنت الحكومة السنغافورية رفع مستوى التأهب للأمراض المعدية إلى ” اللون البرتقالي” بشأن فيروس كورونا، حيث بلغت عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس حاليا 33 حالة.

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