(كورونا المستجد) يتمدد.. وفاة 722 وإصابة أكثر من 34 ألفا

ـ وفاة أول أميركي وواشنطن ترصد 100 مليون دولار لمكافحة الفيروس

ـ الإسهال قد يكون طريقا لانتقال العدوى

ـ المئات يخضعون لاختبارات الكشف بكوريا الجنوبية

ـ مصابون على متن سفينة سياحية في اليابان

ـ حالات إصابة جديدة بفرنسا ـ أساور لتعقب المرضى في هونج كونج

بكين ـ عواصم ـ وكالات:

أعلنت السلطات الصينية أمس ارتفاع حصيلة الوفيات في مختلف أرجاء الصين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 722 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد حالات الإصابة المسجلة بمقدار 3399 إصابة جديدة.

وقد سجلت الصين أمس 86 حالة وفاة جديدة من بينها مواطن أميركي “60 عاما” في مدينة ووهان الصينية، ليكون أول أميركي يموت جراء تفشي الفيروس القاتل. وقالت مفوضية الصحة الصينية إن هذا العدد الكبير يأتي على عكس التراجع الطفيف في عدد الإصابات المسجلة في الأيام السابقة. وأضافت المفوضية أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين يبلغ حاليا 34546 حالة. وأدى تفشي فيروس كورونا إلى إغلاق مدن بأكملها في مقاطعة هوبي، علاوة على قرى وأحياء في جميع أنحاء الصين. كما انتشر الفيروس في حوالي 24 دولة منذ اكتشافه لأول مرة، مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ عالمية. ولقي شخصان حتفهما حتى الآن خارج الصين، أحدهما في هونج كونج والآخر في الفلبين. ووضعت السلطات في هونج كونج امس للمرة الأولى الركاب القادمين على متن رحلات جوية من الصين تحت الحجر الصحي الإلزامي، حيث تشدد إجراءات الدخول إلى المدينة لوقف انتشار الفيروس القاتل. وقالت حكومة هونج كونج إنها ستستخدم أساور التعقب، مثل تلك المستخدمة في الولايات المتحدة كشرط للإفراج بكفالة أو الإفراج المشروط، والتي تتصل بالهاتف الذكي للشخص المعزول لمراقبة تحركاته. وقد تصل عقوبة المخالف لشروط الحجر الصحي إلى السجن لمدة ستة أشهر وغرامة تصل إلى 3200 دولار. في السياق، قال فريق علماء من جامعة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا إنهم اخترعوا أسرع جهاز لتشخيص الإصابة بالفيروس القاتل. وأوضح العلماء في مؤتمر صحفي في معرض الكشف عن الجهاز الجديد: “الكشف المبكر عن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا الجديد قد صار تحديا محدقا في أنحاء العالم، في الوقت الذي يواصل فيه الوباء انتشاره.” وأضافوا أن الجهاز الجديد يستطيع باستخدام تكنولوجيا شرائح الموائع الجزيئية، رصد الفيروس خلال 40 دقيقة من لحظة أخذ العينة وإجراء الاختبار، مقارنة بتكنولوجيا “تفاعل البوليمارات المتسلسل” (بي سي آر) المستخدمة حاليا، والتي تستغرق ما بين ساعة ونصف وثلاث ساعات للكشف عن الفيروس.

وفي اليابان، ظلت سفينة سياحية على متنها آلاف الأشخاص رهن الحجر الصحي في ميناء يوكوهاما لليوم الرابع على التوالي. وقالت وزارة الصحة إن 3 أشخاص آخرين على متن السفينة السياحية “دياموند برينسيس” تم التأكد من إصابتهم بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة على متن السفينة إلى 64 حالة، من بينهم حالة حرجة. وفي وقت لاحق توفي رجل ياباني يشتبه في إصابته بفيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية، حسبما أفادت وكالة أنباء كيودو نقلا عن وزارة الخارجية اليابانية. وقالت كيودو إن الرجل وهو في الستينيات من عمره دخل المستشفى بسبب التهاب رئوي حاد في مدينة ووهان بوسط الصين. وسيكون أول ضحية ياباني جراء الإصابة بالفيروس القاتل إذا تأكدت إصابته. في السياق، اكد متحدث من السفارة الاميركية في بكين وفاة مواطن أميركي إثر إصابته بالفيروس، وقال المتحدث “يمكننا أن نؤكد وفاة أميركي “60عاما”بعد تشخيص إصابته بالفيروس في مستشفى جينينتان في ووهان بالصين الخميس “. وتعتزم الإدارة الأميركية تقديم مائة مليون دولار لمساعدة الدول التي انتشرت فيها عدوى فيروس كورونا الجديد في مكافحة الوباء. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها أمرت هذا الأسبوع بنقل أكثر من 16 طنا من المعونات الطبية التي تم التبرع بها إلى الصين منها أقنعة ومعاطف ومواد لحماية الجهاز التنفسى. يأتي ذلك فيما ارتفع عدد الأشخاص في كوريا الجنوبية، الذين فُرض عليهم حجر صحي ويخضعون لاختبارات للكشف عما إذا كانوا مصابين بفيروس كورونا، إلى الضعف تقريبا، ليصل إلى 620 شخصا أمس فيما لا يزال عدد حالات الإصابة المؤكدة ثابتا دون تغيير، وهو 24 حالة، طبقا لما ذكرته وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء. وذكرت هيئة حماية الصحة الكورية الجنوبية أنه مقارنة بأمس الاول الجمعة، يتم فحص 293 شخصا آخرين، حيث إن سيئول وسعت نطاق فحص الأشخاص، للكشف عن احتمال إصابتهم بالفيروس، الذي يُعتقد أنه نشأ في مدينة ووهان وسط الصين. وتابعت الهيئة أن 1420 شخصا، الذين اتصلوا بأشخاص مصابين، تم تحديد هوياتهم وخضعوا للحجر الصحي لمراقبتهم، حتى الآن، فيما تم عزل 1090 آخرين. وفي كوريا الشمالية أكدت وكالة الأنباء المركزية اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لمنع وصول فيروس كورونا إلى عاصمتها بيونج يانج. وقالت الوكالة أمس إن المقر الرئيسي لمركز الطوارئ المركزي لمكافحة الوباء يتخذ إجراءات فحص وحجر صحي دقيقة في كل طريق يؤدي إلى العاصمة، بينما يزيد الاختبارات والمراقبة الطبية. وتابعت الوكالة في تقريرها قائلة:إن المسؤولين يصيغون خططا لضمان الحصول على أقنعة ومطهرات، بينما يتم تجهيز مواقع معينة لتكون مستعدة للاختبارات والتعامل مع المرضى المشتبه في إصابتهم بالمرض. من جانبها، أكدت تايلاند اكتشاف سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات في تايلاند إلى 32 شخصا. وقالت وزارة الصحة التايلاندية في بيان إن الحالات الجديدة هي لثلاثة تايلانديين وأربعة مواطنين صينيين. وتابعت الوزارة أن واحدا من التايلانديين، تم إجلاؤه من مدينة ووهان، بينما التايلانديان الاثنان الآخران، كانا يعملان في وظيفتين تتعاملان عن كثب مع سياح. وقد أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية انيس بوزين عن تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة إلى 11. وقالت بوزين في مؤتمر صحفي في باريس، ان الاصابات الجديدة هي لأربعة اشخاص بالغين وطفل”، مشيرة إلى أن حالاتهم ليست خطيرة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت الخميس المنصرم أن خبراء بارزين في فيروس كورونا سيجتمعون في جنيف الأسبوع الجاري. ومن المتوقع أن يطرح هذا التجمع الذي سيعقد الثلاثاء والأربعاء المقبلين أحدث المعارف والخبرات حول الفيروس لمناقشة العلاجات واللقاحات بالإضافة إلى النظر في المصدر المحتمل لمسببات المرض وكيفية انتشاره. وقد أكد باحثون أن الإسهال قد يكون طريقا لانتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد، بعد نشر دراسة تشير إلى أن المصابين بالمرض يعانون من اضطرابات بالجهاز الهضمي. وتنتقل العدوى بشكل رئيسي عبر الهواء من خلال رذاذ سعال شخص مصاب، إلا أن باحثين قالوا بعد دراستهم الحالات الأولى، إنهم ركزوا في البداية على العوارض التنفسية، وقد يكونوا أهملوا تلك المرتبطة بالجهاز الهضمي. وأفاد مقال لباحثين صينيين نشر في مجلة الجمعية الطبية الأميركية “أميريكان ميديكال أسوسييشن”، أن 14 من أصل 138 مريضا، جرت دراسة حالتهم في مستشفى بووهان، أصيبوا بإسهال وغثيان قبل يوم أو يومين من ظهور الحمى والاضطرابات التنفسية. وقال الأستاذ في جامعة ساوثهامبتون ويليام كيفيل في تعليق لمجلة “ميديا سنتر” في بريطانيا “من المهم الإشارة إلى أنه أبلغ عن العثور على فيروس كورونا المستجد في براز مرضى يعانون من عوارض معوية غير عادية، على غرار سارس الذي عثر عليه في البول، ما يشير إلى ان الفيروس يمكن أن ينتقل أيضا عبر البراز”. من جهتهم، شكك باحثون مستقلون في بحث أشار إلى أن تفشي فيروس كورونا في الصين ربما يكون انتقل من الخفافيش إلى البشر عن طريق التجارة غير المشروعة في آكل النمل الحرشفي. وقالت جامعة جنوب الصين الزراعية إنها قادت البحث. وذكرت في بيان بموقعها على الإنترنت “هذا الاكتشاف سيكون ذا أهمية كبيرة للوقاية والسيطرة على منشأ (الفيروس)”. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن تسلسل الجينوم في سلالة فيروس كورونا الجديد التي تم استخلاصها من حيوان آكل النمل في الدراسة كان متطابقا بنسبة 99 في المئة مع السلالة التي رصدت في البشر.