نواب بريطانيون يطالبون بإدراج "الإخوان" منظمة إرهابية

دعا نواب في البرلمان البريطاني إلى إدراج تنظيم الإخوان على لائحة قوائم الإرهاب، وكمنظمة إرهابية تحرض على الكراهية وبث الفتن حول العالم.

وبث تلفزيون البرلمان البريطاني على موقعه على شبكة الإنترنت كلمات لعدد من النواب، طالبوا فيها الحكومة البريطانية وشركائها بإصدار قرار ينص على تصنيف تنظيم الإخوان منظمة إرهابية.

وحث النواب البريطانيون الحكومة على إجراء تحقيقات حول نشاط أعضاء تنظيم الإرهابي الموجودين على أراضيها.

كما تقدم مجموعة من النواب بطلبات استجوابات إلى الحكومة البريطانية بشأن قيام أعضاء من تنظيم الإخوان الإرهابي بأنشطة مشبوهة على أراضيها، وطالبوا بطردهم خشية من تأثيرهم على الأمن القومي البريطاني.

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ويعيش في بريطانيا العديد من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي؛ بينهما: كمال الهلباوي الذي أسس "مسلمون من بريطانيا" بالتعاون مع عدد من قيادات التنظيم، وعزام التميمي مدير معهد الفكر السياسي الإسلامي، ويضم في إدارته يوسف القرضاوي، وطارق رمضان حفيد مؤسس التنظيم الإرهابي صاحب قضايا التحرش.

كما يقيم في المملكة المتحدة أيمن علي نائب رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، وإبراهيم الزيات عضو مجلس أمناء مؤسسة الإغاثة الإسلامية، وأنس التكريتي، وإبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية.

وتعاني بريطانيا من اختراق التنظيم الإرهابي؛ حيث يسيطر الإخوان في المملكة المتحدة على أكثر من 39 مؤسسة إعلامية وسياسية وتعليمية، وفق تقارير إعلامية.

وأغلب الإخوان المقيمين في بريطانيا يرتبطون بعلاقات مع قطر التي تدعمهم مادياً، وتحافظ على كيانهم، ويتولى إبراهيم منير التنسيق مع القطريين.



وفي عام 2011 تعرض تنظيم الإخوان الإرهابي لحملات حكومية وغير حكومية في بريطانيا، لدراسة وضعها، وتحديد ما إذا كانت تشكل خطراً على المجتمع البريطاني.