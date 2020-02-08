وسط تنديد فلسطيني.. إسرائيل ترسم خرائط "صفقة القرن"

أعلن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أن إسرائيل باشرت برسم الخرائط لضم الأراضي في الضفة الغربية لإسرائيل، بحسب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن".

وقال نتنياهو، خلال زيارة لإحدى المستوطنات بالضفة، مساء السبت: "نحن في منتصف عملية رسم خريطة للأراضي التي ستكون جزءاً من إسرائيل، وهناك طاقم إسرائيلي - أمريكي يعمل على بحث الأراضي التي ستضمها إسرائيل".

وأضاف أن حكومته تخطط لضم أراضٍ جديد في الضفة لإسرائيل، مشيراً إلى أنهم "باقون إلى الأبد".

وزعم أن أراضي الضفة الغربية جزء من أرض إسرائيل، قائلاً: "بدون وطن ليس لدينا مستقبل، هذه هي هويتنا وتراثنا، لهذا السبب يحاول أعداؤنا اقتلاعنا وإخراجنا من وطننا، ونحن هنا وسنبقى إلى الأبد".

ورفض فلسطينيون تصريحات نتنياهو؛ حيث رد مسؤول الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، قائلاً: "نتنياهو يقول إنه باقٍ في الضفة، والقدس للأبد، ونحن نقول هذه الأرض كانت وما زالت وستبقى أرض الآباء والأجداد والأبناء والأحفاد، والاحتلال زائل مهما طال الزمن".



وأضاف في تغريدة على "تويتر": "إرادة شعبنا القائمة على الحق أقوى من قوة الطغيان والاستعباد والاستعمار، نحن باقون والاحتلال زائل لا محالة".

ومستوطنة "معاليه ادوميم" التي يزورها نتنياهو، واحدة من أكبر الكتل الاستيطانية المقامة على أراضي الضفة الغربية، ورجحت وسائل إعلام إسرائيلية أن تكون الأولى التي تضمها إسرائيل إليها.

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وفي وقت سابق، أكد كبير مساعدي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير أن إسرائيل لن تقوم بأي خطوة على هذا الصعيد قبل الانتخابات الإسرائيلية العامة المقررة في مارس/آذار المقبل.

ولوح الفلسطينيون بوقف الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، بما فيها العلاقة الأمنية، في حال أقدمت إسرائيل على تنفيذ عملية الضم.

وقالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إن الحكومة تخطط لضم نحو 30% من مساحة الضفة الغربية.

وجاءت تصريحات نتنياهو في إطار الدعاية الانتخابية للانتخابات التي ستجرى مطلع مارس/آذار، وبالتزامن مع إعلان زعيم المعارضة ورئيس حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس أنه سيعلن صباح الأحد عن ملف فساد جديد ضد نتنياهو.

وقال جانتس: "سأكشف صباح الأحد عن الملف رقم 5000 ضد نتنياهو"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وقدّم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت، الشهر الماضي، إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، لائحة اتهام ضد نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.

وتتعلق لائحة الاتهام بـ3 ملفات هي الملف 1000 المتعلق بالحصول على رشاوى من رجال أعمال والملف 2000 المتعلق بعرض تسهيلات لصحيفة "يديعوت أحرونوت" مقابل تغطية إعلامية إيجابية والملف 4000 المتعلق بتقديم تسهيلات لشركة الاتصالات "بيزك" مقابل تغطية إعلامية إيجابية في موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي.