أبو مازن يتسقبل وزير الخارجية المغربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020

الخليج 365

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم السبت، وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وذلك في مقر إقامته بالعاصمة الأردنية عمان.

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وكشفت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، التي أشارت إلى أن بوريطة، حمل رسالة من العاهل المغربي الملك محمد السادس، إلى الرئيس الفلسطيني، مشيرة إلى أنها تتعلق بآخر التطورات والمستجدات.

وأكد الرئيس الفلسطيني، على متانة العلاقات الأخوية المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أن اللقاء جرى بحضور أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات.

وتأتي الزيارة بعد تصريحات، وزير الشؤون الخارجية المغربي، قبل أيام، التي قال فيها إن مواقف المغرب بخصوص خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن" يجب أن تكون عقلانية، مشيرا إلى "تقدير المملكة لجهود السلام، التي تبذلها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاء بعد ملاحظتها أن واشنطن لأول مرة تتحدث عن حل الدولتين"، لكنه أضاف: "الفلسطينيين من لهم الحق في قبول الصفقة أو رفضها ولا يجب أن نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين أنفسهم".