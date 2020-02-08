أكّدت المستشارة لدى الرئيس التونسي والمكلفة بالاعلام والاتصال رشيدة النيفر، أنّ "مندوب تونس لدى الأمم المتحدة المنصف البعتي، الّذي أُعفي من مهامه، قام بخطأ دبلوماسي جسيم، تمثّل في توزيع وثيقة ستُعتمد لبلورة مشروع يُعرض على اجتماع مجلس الأمن المقبل، لإدانة الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط، بدون التشاور حولها مع رئاسة الجمهورية التونسية ووزارة الخارجية".
ولفتت إلى أنّ "الأخطاء الّتي قام بها البعتي من شأنها أن تؤثّر على مدى نجاح تونس في تمرير مشروع القرار الأممي القاضي بإدانة "صفقة القرن"، ويضعف حظوظ مرور هذا المشروع، ونحن نصرّ على أن يحظى هذا المشروع بأكبر تأييد ممكن حتّى يستطيع أن يمرّ في مجلس الأمن".
وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية التونسية يوم أمس الجمعة "إعفاء البعتي من مهامه"، معلّلة قرارها بـ"ضعف الأداء وغياب التنسيق معها في مسائل هامّة".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولة بالرئاسة التونسية: مندوبنا الأممي المُقال قام بخطأ دبلوماسي جسيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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