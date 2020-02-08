رضائي: قصفنا قاعدة عين الأسد وفق حسابات كاملة

أشار أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الجنرال ​محسن رضائي​، في حديث تلفزيوني، إلى أن "جميع القواعد الأميركية في المنطقة تحت مراقبتنا وحاملات الطائرات تحت سيطرتنا ونعلم كم سفينة يمتلكون". ولفت إلى أن "طهران تمكنت من نقل تقنياتها العسكرية إلى لبنان وفلسطين واليمن عبر رئيس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني السابق اللواء ​قاسم سليماني​، مشدداً على أن "معلوماتنا عن الجنود الأميركيين في المنطقة دقيقة للغاية وقد قصفنا قاعدة ​عين الأسد​ وفق حسابات كاملة".

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