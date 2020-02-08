الخارجية التركية: بحثنا خطوات لدفع العملية السياسية في ادلب مع روسيا

أعلنت ​وزارة الخارجية التركية​ أنه "جرت في ​أنقرة​ مباحثات استغرقت 3 ساعات، بين وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية سيدات أونال، ووفد روسي رأسه نائب وزير الخارجية سيرغي فيشينين، إلى جانب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى ​سوريا​ ألكسندر لافرينتييف، وضم الوفدين ممثلين عن وزارتي الخارجية للبلدين وعسكريين واستخباراتيين".

ولفتت الوزارة الى أن "الجانبين بحثا الوضع في إدلب، فضلا عن الخطوات اللازمة لدفع العملية السياسية إلى الأمام"، مشيرة الى أن "المجتمعين اتفقوا على مواصلة المباحثات في الأسبوع القادم".