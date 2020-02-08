أعلن المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "دبابات جيش الدفاع قصفت موقعَين عسكريّيَن تابعَين لـ"​حركة حماس​" في شمال ​قطاع غزة​، ردًّا على إطلاق القذيفة الصاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل في وقت سابق هذا المساء". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر أدرعي: قصف موقعين عسكريين لحماس بشمال غزة ردا على إطلاق قاذيفة صاروخية باتجاه إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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