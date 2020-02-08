البرهان: الفلسطينيون سيستفيدون من لقائي بنتانياهو

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان،في حديث صحفي، أن "لقاءه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في أوغندا، يتوافق مع مصلحة السودان ومع مصلحة الفلسطينيين أيضا".
وردا على سؤال حول ما إذا كان قد شعر برهبة عند مصافحة نتانياهو، أجاب "لا كنت عاديا جدا. صافحته، ثم بدأنا الحديث"، لافتا الى أن "كل همنا مصلحة السودان، وحتى أصحاب القضية سيستفيدون".
وكان البرهان عقد مع نتانياهو لقاء في أوغندا، اتفقا خلاله على الشروع في تعاون ثنائي يفضي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين.
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