خارجية أميركا: مكافأة مالية لقاء معلومات عن قياديين في تنظيم "القاعدة"

أفادت الخارجية الأميركية، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لبرنامج "المكافآت من أجل العدالة" الذي تنفذه الوزارة، بأنها "تعرض ما يصل إلى 6 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تقود إلى إلقاء القبض أو تصفية سعد بن عاطف العولقي، وما يصل إلى 4 ملايين مقابل الحصول على معلومات عن إبراهيم أحمد محمود القوصي"، متهمة هذين الشخصين بـ"التحريض على شن هجمات ضد ​الولايات المتحدة​".

كما عرضت الوزارة "مكافأة بـ 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى وقوع خالد سعيد باطرفي، في قبضة القوات الأميركية"، موضحة أنه "عضو بارز في منظمة القاعدة في شبه الجزيرة العربية بمحافظة حضرموت في ​اليمن​، وعضو سابق في مجلس الشورى للقاعدة في شبه الجزيرة العربية".

ويعد العولقي "أميرا" لـ"القاعدة في جزيرة العرب" بولاية شبوة اليمنية، أما القوصي فهو عضو في مجموعة مساعدي قيادة التنظيم الإرهابي، حسب الخارجية الأميركية. وكان يقبع في معتقل غوانتانامو الأميركي في كوبا، بعد إدانته في 2010 بتهم التآمر ودعم الإرهاب في الولايات المتحدة، وفي 2012 تم نقل القوصي إلى السودان مسقط رأسه قبل أن يفر إلى اليمن.

وتأتي تلك التغريدات بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسميا، فجر الجمعة، مقتل قاسم الريمي "أمير ​تنظيم القاعدة​ في شبه الجزيرة العربية".