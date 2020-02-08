مايك بنس: نشعر بخيبة أمل إزاء موقف حكومة بريطانيا من "هواوي"

لفت نائب الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، ​مايك بنس​، الى أن "​الولايات المتحدة​ تشعر بخيبة أمل عميقة إزاء قرار حكومة ​بريطانيا​ الحد من حصة شركة "​هواوي​" الصينية العملاقة للاتصالات في مشروع تطوير الشبكة المعلوماتية من الجيل الخامس في المملكة المتحدة بـ35%، بدلا من حظرها بالكامل".

وأشار بنس في حديث لقناة "CNBC"، إلى "أنه سبق أن أعرب لرئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​، أثناء لقاء جمعهما في أيلول الماضي، عن استعداد ​واشنطن​ لإطلاق مفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة، عقب انتهاء عملية خروج بريطانيا من ​الاتحاد الأوروبي​". وعمّا إذا كان قرار لندن بشأن "هواوي" سيصبح عائقا يمنع إبرام هذه الصفقة، نوّه بنس إلى "أنّنا سوف نرى".