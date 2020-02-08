مايك بنس: نشعر بخيبة أمل إزاء موقف حكومة بريطانيا من "هواوي"

لفت نائب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مايك بنس، الى أن "الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل عميقة إزاء قرار حكومة بريطانيا الحد من حصة شركة "هواوي" الصينية العملاقة للاتصالات في مشروع تطوير الشبكة المعلوماتية من الجيل الخامس في المملكة المتحدة بـ35%، بدلا من حظرها بالكامل".
وأشار بنس في حديث لقناة "CNBC"، إلى "أنه سبق أن أعرب لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أثناء لقاء جمعهما في أيلول الماضي، عن استعداد واشنطن لإطلاق مفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة، عقب انتهاء عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي". وعمّا إذا كان قرار لندن بشأن "هواوي" سيصبح عائقا يمنع إبرام هذه الصفقة، نوّه بنس إلى "أنّنا سوف نرى".
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