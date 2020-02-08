الدفاع المدني: سحب سيارات احتجزت على طريق عام فاريا-عشقوت بسبب تراكم الثلوج

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر ​الدفاع المدني​ يعملون على سحب سيارات كانت قد احتُجزت بسبب تراكم ​الثلوج​ وتكوّن طبقة من الجليد على طريق عام ​فاريا​- ​عشقوت​- عجلتون- ​القليعات​ في ​كسروان​، وذلك لتسهيل حركة المرور وتمكين المواطنين من متابعة سيرهم بأمان".

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