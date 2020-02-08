توجّه النائب السابق ​نبيل نقولا​ إلى وزير الاقتصاد والتجارة ​راوول نعمة​، متمنيًا عليه "مراقبة بعض البنوك الّتي ترفض توطين ​الهاتف​ الخليوي ب​الليرة اللبنانية​، وأن تصدر تعميم إجبار جميع البنوك على القبول بالعملة الوطنية".

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كانت هذه تفاصيل خبر نقولا تمنى على وزير الاقتصاد إصدار تعميم يجبر المصارف على قبول توطين الخليوي بالليرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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