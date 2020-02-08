إنقاذ أشخاص احتجزت الثلوج سياراتهم على طريق القبيات

ذكرت معلومات صحافية أن عناصر ​الدفاع المدني​ من مركز ​القبيات​، أنقذوا أشخاصا احتجزتهم الثلوج داخل سيارات وشاحنتين، في محلة الشنبوق على طريق القبيات- بيت جعفر، بعدما عملوا على سحب الآليات وإيصالها إلى مكان آمن لمتابعة سيرها إلى وجهاتها.

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