أفادت قناة الـ"OTV" بأن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ​ابراهيم كنعان​ يتابع، بالتنسيق مع وزارة الصحة، قضية الفتاة التي اعلنت عبر مواقع التواصل الإجتماعي هربها من الصين بسبب ​فيروس كورونا​ وعزل نفسها في منطقة مار شعيا.

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كانت هذه تفاصيل خبر OTV: كنعان يتابع قضية الفتاة التي أعلنت أنها هربت من الصين بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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