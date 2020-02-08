ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أنّ "​العاصفة الثلجية​ بدأت تشتد وطأتها في منطقة حاصبيا مع حلول المساء، وبدأت ​الثلوج​ تتساقط ابتداءً من ارتفاع 1000 متر وما فوق، وباتت طرقات حاصبيا- شبعا والإخبارية- شبعا وكفرشوبا- شبعا وشبعا- ​عين عطا​ عبر وادي جنعم مقطوعة بسبب تراكم الثلوج".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: إشتداد وطأة العاصفة في حاصبيا وتساقط الثلوج ابتداء من ارتفاع ألف متر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.