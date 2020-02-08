طلبت غرفة التحكم المروري في قوى الأمن الداخلي من السائقين القيادة بحذر ومضاعفة الانتباه، بسبب تسرب مادة المازوت على الطريق الممتد من تقاطع الدكوانة النافعة باتجاه بولفار سن الفيل ودراج من مفرزة سير الجديدة في المحلة للمعالجة.
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