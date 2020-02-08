ياسين جابر: لوبي في البلد يدفع نحو دفع لبنان سندات اليوروبوند

أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر، في حديث تلفزيوني، أنه بات هناك لوبي داخل لبنان يدفع نحو تسديد سندات اليوروبوند، موضحاً أنه كان إستحقاق آذار مقسم 60% مع لبنانيين و40 مع الأجانب، بينما اليوم بات 60% مع الأجانب مقابل 40% مع اللبنانيين.
ورأى جابر أن على الحكومة بعد نيلها الثقة يجب أن يكون لديها دراسة مفصلة حول كيفية الخروج من الأزمة قبل الإقدام على أي خطوة، لافتاً إلى أن الدين على الدولة اللبنانية بينما الأموال الموجودة في مصرف لبنان هي أموال المواطنين.
ورداً على سؤال، أكد جابر أن النائب لا يستطيع أن يمنح ثقة مشروطة، كاشفاً أنه سيعطي الثقة لأن البلاد بحاجة إلى سلطة قرار.
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