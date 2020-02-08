ياسين جابر: لوبي في البلد يدفع نحو دفع لبنان سندات اليوروبوند

أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​، في حديث تلفزيوني، أنه بات هناك لوبي داخل لبنان يدفع نحو تسديد سندات اليوروبوند، موضحاً أنه كان إستحقاق آذار مقسم 60% مع لبنانيين و40 مع الأجانب، بينما اليوم بات 60% مع الأجانب مقابل 40% مع اللبنانيين.

ورأى جابر أن على الحكومة بعد نيلها الثقة يجب أن يكون لديها دراسة مفصلة حول كيفية الخروج من الأزمة قبل الإقدام على أي خطوة، لافتاً إلى أن الدين على ​الدولة اللبنانية​ بينما الأموال الموجودة في ​مصرف لبنان​ هي أموال المواطنين.

ورداً على سؤال، أكد جابر أن النائب لا يستطيع أن يمنح ثقة مشروطة، كاشفاً أنه سيعطي الثقة لأن البلاد بحاجة إلى سلطة قرار.