أكّد المدير العام ل​وزارة الأشغال العامة والنقل​ ​طانيوس بولس​، "أنّنا أخذنا كلّ الإحتياطات اللّازمة لمواجهة العاصفة "كريم"، ووضعنا كلّ المعدّات الموجودة بعهدة مراكز رفع ​الثلوج​". وأوضح في حديث تلفزيوني، "أنّنا تقريبًا نحن مسيطرون على الوضع، وكلّ الطرقات مفتوحة، وآليّات الإدارة ووزارة الأشغال منتشرة في كلّ المناطق الجبليّة"، لافتًا إلى أنّ "التقشّف أثّر علينا، لكنّنا نستخدم كلّ الإمكانيّات الموجودة لتأمين حرية التنقل، مقترنةً بالسلامة المروريّة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مدير عام وزارة الأشغال: أخذنا كل الإحتياطات اللازمة لمواجهة العاصفة وهناك سيطرة على الوضع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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