الدفاع التايلاندية: المشتبه بقتله 20 شخصا ما زال طليقا داخل المركز التجاري

أفادت قناة "العربية" بـ"سماع ​إطلاق نار​ داخل المركز التجاري في ​تايلاند​"، موضحةً أنّ "الشرطة التايلاندية تفرض طوقًا حول المركز التجاري وسط انتشار لطواقم الإسعاف". من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع التايلاندية أنّ "المشتبه بقتله 20 شخصًا ما زال طليقًاداخل المركز التجاري"، لافتةً إلى أنّ "من غير المعروف ما إذا كان المسلّح قد احتجز رهائن في المركز".

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