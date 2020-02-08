نتانياهو: بدء رسم الخرائط لتنفيذ ضم الأراضي الفلسطينية حسب خطة ترامب

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو أن إسرائيل باشرت برسم الخرائط لضم الأراضي في الضفة الغربية لإسرائيل بحسب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأشار نتانياهو إلى أن "سواء امتثل الفلسطينيون أو لم يمتثلوا للخطة، فإن إسرائيل سوف تتلقى الدعم الأمريكي لتطبيق القانون الإسرائيلي في غور الأردن والبحر الميت الشمالي وجميع المستوطنات في الضفة الغربية بدون استثناء".
ولفت إلى أننا "في خضم عملية رسم خرائط المنطقة التي ستكون وفقا لخطة ترامب جزءا من دولة إسرائيل. إنها منطقة كبيرة، ترامب سيدعم ذلك، وأنا أثق به تماما".
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