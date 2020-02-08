الطقس غداً غائم جزئياً مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن ​الطقس​ المتوقع في لبنان يوم الأحد غائم جزئياً مع استمرار الانخفاض ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحياناً مع ثلوج على ارتفاع 600 متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من الظهر مع حلول موجات من الصقيع وتشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتباراً من ارتفاع 500 متر، محذرة من خطر الانزلاق.

أما الإثنين، فغائم جزئياً دون تغيير يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحياناً مع ثلوج على ارتفاع 700 متر وما فوق خاصة شمال البلاد، يتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من الظهر مع تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتباراً من ارتفاع 600 متر، محذرة من خطر الانزلاق.

أما الثلاثاء، فقليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً صباحاً مع درجات حرارة باردة، يتحوّل تدريجيّاً خلال النهار إلى غائم مع ارتفاع درجات الحرارة وتساقط أمطار خفيفة بعد الظهر تشتدّ مساءً وخلال اللّيل، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٠٠٠ م وما فوق.