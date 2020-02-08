حركة طالبان باكستان تؤكد مقتل احد قادتها البارزين

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بيشاور: أكدت طالبان باكستان مقتل أحد أبرز قيادييها وعضو آخر في الحركة في 31 كانون الثاني/يناير في مواجهات مع قوات الامن بافغانستان.

وجاء تأكيد مقتل خالد حقاني نائب رئيس طالبان باكستان في بيان ترجمه الجمعة موقع سايت الاميركي.

وبحسب البيان "سقط حقاني شهيدا وهو يقاتل عبيد الولايات المتحدة".

كما قتل قاري بيشاوري وهو مساعد حقاني في هذه المواجهة التي تمت خلال "مهمة" داخل الاراضي الافغانية، بحسب ما ذكر قيادي في المجموعة لفرانس برس.

ورفضت قوات الامن الافغانية الادلاء بأي تعليق.

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وخالد حقاني لا علاقة له ب "شبكة حقاني" التي تقاتل الى جانب طالبان افغانستان.

ومنذ أمد بعيد تتبادل باكستان وافغانستان الاتهامات بالسماح لمجموعات مسلحة بان تنشط في المناطق الحدودية ما يهدد بانتظام استقرار المنطقة.

وجاء في بيان طالبان باكستان انها "مصممة على مواصلة مهمة خالد حقاني (..) نحن معتادون على الانتقام لشهدائنا".

وتواجه سلطات باكستان منذ أكثر من عقد تمردا اسلاميا خلف آلاف القتلى بين مدنيين وعسكريين، لكنه تراجع في السنة الاخيرة.