وزيرة التخطيط: 3 تحديات تواجه التنمية فى العالم وبدأنا مواجهتها بخطة شاملة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مصر لديها تحديات في طريق التنمية، وبحسب أجندة التنمية المستدامة فأن 3 تحديات بدول العالم تواجه التنمية، التحدي الأول هو الإحصائيات والبيانات، تمويل التنمية، بالإضافة للاستثمارات.

وأوضحت السعيد، خلال كلمتها اليوم بورشة عمل حزب مستقبل وطن ، تحت عنوان " الرؤية المستدامة فى مصر "، أن مصر لديها جهاز احصاء يعمل على أعلى مستوى فى مجال قاعدة البيانات وهذا بدوره سيساهم فى تخطى التحدى الأول فى طريق التنمية، وفيما يخص تمويل التنمية وهو ما يحدث على أرض الواقع، وذلك من خلال قروض أو استثمارات خارجية، موضحة أن نسبة التنمية التي تأتي من مجال الاستثمار ارتفعت من 16٪؜ إلى 18%، وهناك خطة لزيادة هذه النسبة إلى 20% خلال الثلاث سنوات المقبلة، باستثمارات محلية وذلك لتحقيق معدلات التنمية.

وأضافت وزيرة التخطيط، أن أحد المعدلات لخلق آلية تنمية هي الصناديق السيادية، لإستغلال ثروات غير مستغلة لتعظيم العائد من هذه الثروات.

وتابعت: "بدأنا في حصر الأصول غير المستغلة، ودخلنا مع مستثمرين محليين وشراكات للحصول على حصة من هذه الأصول لتعظيم العائد وهذا هو الهدف الرئيسي"، موضحة أن الصندوق يعد أحد آليات التي تعظم الأصول باستثمارات إضافية للأجيال المقبلة، حيث إنضم الصندوق للمنتدى الدولي للصناديق السيادية، والذي يشترط الشفافية والالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية، وهناك منظومة مميكنة لدعم أداء الحكومة ومتابعتها بشكل شهري بمستهدفات بينية وكيفية وذلك بعد توثيق لكل خطوة.

وحضر فعاليات الورشة، المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، والنائب عماد سعد حمودة المستشار أكمل الله فاروق، الأمناء العاميين المساعدين، والنائبة رشا رمضان، أمينة المرأة، العامري فاروق أمين شؤون الهيئات الاستشارية، والنائب يسري المغازي أمين شؤون الإسكان والمرافق، والنائب فخري طايل أمين المجالس المحلية، والدكتورة نجلاء فريد أمينة العلاقات العامة، وشريف الجابري أمين العضوية، وعددا من الأمناء المساعدين وهيئات مكاتب أمانات " المرأة، العلاقات الحكومية، تنمية الموارد والخدمة المجتمعية، الشؤون الاقتصادية، الصناعة والتجارة، التخطيط وريادة الأعمال، العلاقات العامة، الإعلام، الهيئات الاستشارية"، فضلا عن أعضاء مجلس النواب عن الحزب، وأمناء وقيادات الحزب بعدد من المحافظات، وعددا من قيادات وزارة التخطيط، من بينهم الدكتور جميل حلمي مساعد الوزير لمتابعة خطط التنمية المستدامة، وهويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة.

وتناول اللقاء خلال ورشة العمل الحوارية التي أدارها، النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتور سمير صبري، أمين شؤون الصناعة والتجارة بالحزب، والمستشار أحمد فوزي أمين تنمية الموارد والخدمة المجتمعية، بالحزب، الاستماع لرؤية وزيرة التخطيط، حول "الرؤية المستدامة في مصر".

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