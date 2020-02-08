"اعترافات المتهم بقتل عشيقته في أكتوبر وحبس الهارب محمد علي".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود شعبان:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

اعترافات المتهم بقتل عشيقته: خنقتها ورميت جثتها عارية في الصحراء

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم السبت، بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه؛ لاتهامه بقتل عشيقته أثناء إقامة علاقة معها داخل سيارة بمنطقة أكتوبر.

حُكم جديد بحبس الهارب محمد علي 3 سنوات بتهمة التهرب الضريبي

عاقبت محكمة جنح التهرب الضريبي، اليوم السبت، المقاول الهارب محمد علي بالسجن 3 سنوات وكفالة 100 ألف جنيه، وغرامة 5 آلاف جنيه، وإلزامه برد مبلغ 711 ألفا و480 جنيهًا، وسداد مثل الضريبة المستحقة.

تأجيل محاكمة متهمين اثنين في قضية "أحداث عنف 15 مايو" لـ 22 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، تأجيل ثاني جلسات محاكمة متهمين اثنين في أحداث عنف منطقة 15 مايو، لجلسة 22 مارس؛ لسماع الشهود.

طعنه بـ"سكين".. ضبط عامل متهم بقتل مدير شركة خطوط جوية بالتجمع

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل متهم بقتل مدير بشركة خطوط جوية داخل شقته بالتجمع الأول.

حبس سائق دهس ضابط مرور بعابدين

أمرت نيابة عابدين، بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بدهس ضابط مرور بعابدين.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تلقت إخطارًا، بوجود مصاب بأحد الشوارع بمنطقة عابدين.

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النيابة تخلي سبيل فتاة ميت عقبة.. والتحقيقات: "تغيبت برغبتها"

قررت النيابة العامة بالجيزة، إخلاء سبيل فتاة "ميت عقبة"، بعد التأكد من أنها تغيبت عن المنزل برغبتها، حيث تبين أنها على علاقة غير شرعية مع طالب، وكانت تردد عليه في شقته بمنطقة الطالبية على مدار الـ3 سنوات الماضية، وتم تسليمها لأسرتها.

أبرزها 69 عملة أثرية.. "أمن المنافذ" تضبط 7 قضايا تهريب في 24 ساعة

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الحملات في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 6 قضايا تهريب أبرزها (ملابس أجنبية الصنع، أدوات منزلية ، هواتف محمولة ) حيث بلغت إجمالي القيمة والتعويض أكثر من900 ألف جنيه.

"طلب مني رشوة".. بلاغ مقاول يوقع مسؤولا بأحد أحياء الجيزة

"طلب مني رشوة يا بيه".. بهذه الكلمات أبلغ مقاول عن مسؤول بأحد أحياء محافظة الجيزة لرجال الشرطة، مشيرا إلى فشله في إنهاء الإجراءات بطريقة شرعية.

بقيمة مليون و600 ألف جنيه.. ضبط 650 كيلو بانجو بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالسويس

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بالسويس، وبحوزتهما 650 كيلو جرام لمخدر البانجو، في ضربة أمنية جديدة ضد مروجي المواد المخدرة.

ساعداه بالأموال فغدر بهما.. إحالة عاطل قتل ربة منزل وزوجها للجنايات

أمرت نيابة غرب القاهرة الكلية، اليوم السبت، بإحالة عاطل للجنايات بتهمة قتل ربة منزل وزوجها لسرقتهما بالزيتون.

الحُكم في 3 دعاوى تطالب بعدم دستورية إنشاء محاكم الأسرة بجلسة 7 مارس

حجزت المحكمة الدستورية العليا، الحكم في ثلاث دعاوى تطالب بعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة لجلسة 7 مارس المقبل.