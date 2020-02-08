عملات وطنية.. ضبط عاطل استأجر وحدة سكنية لتزوير النقد في العاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، اليوم السبت، من ضبط عاطل؛ لاتهامه باستئجار وحدة سكنية وإدارتها كمركز لتزوير وتقليد العملة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء أحمد زكي، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، يفيد ورود معلومات باستئجار "محمود. أ. م" 46 سنة، عاطل ولديه معلومات جنائية، لوحدة سكنية وإدارتها مركزًا لتزوير العملات النقدية الوطنية بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

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وتوصلت تحريات رجال مباحث القسم، بإشراف العقيد مصطفى عرفة، رئيس فرع البحث الجنائي بمدينة العاشر من رمضان، وقيادة الرائد أحمد الخولي، رئيس مباحث القسم، ومعاونه النقيب هشام نجم، إلى أن المذكور يزور فئتي 100 و200 جنيه، حيث يطبع العملات المزورة ويبيعها لعملائه من تجار العملة المُقلدة.

بمداهمة الوحدة المُشار إليها، جرى ضبط المتهم وبحيازته "إسكانر ليزر" طباعة، ومكواة بخار، و4 عبوات حبر، منها عبوتين لون "أسود" وواحدة "أزرق" وواحدة أحمر، و11 عبوة صمغ، وعلبة مادة لاصقة "كولة"، وورق شفاف أبيض مُعد للطباعة، ورزمة ورق، و219 ورقة مطبوع على إحدى جانبيها فئة 200 جنيه "مُقلدة"، فيما جرى ضبط 55 ألف جنيه، منها 370 ورقة فئة 100 جنيه، و90 ورقة فئة 200 جنيه، جميعها مزورة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 714 إداري أول العاشر من رمضان لسنة 2020، فيما جرى التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

