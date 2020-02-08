متلازمة تنفسية وليس كورونا.. مدير الحميات يكشف تفاصيل احتجاز حالة في طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية – مروة شاهين:

كشف الدكتور محمد شبل مدير إدارة الحميات في مديرية الصحة بمحافظة الغربية، حقيقة ما جرى تداوله من مزاعم حول ظهور حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وحجزها داخل مستشفى حميات طنطا، مؤكدًا أنه لا صحة لذلك.

وقال الدكتور محمد شبل مدير إدارة الحميات بالمديرية، إن الحالة المحتجزة في مستشفى حميات طنطا يشتبه في إصابتها بمرض "متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وليس فيروس كورونا المستجد.

وأوضح "شبل" أن الحالة للمريض "م . ع"، من مركز زفتى بمحافظة الغربية، ويبلغ من العمر 35 عامًا، وحضر إلى مستشفى حميات طنطا، قادمًا من رحلة عمرة، قبل يومين، ويعاني من ارتفاع في درجة الحرارة والتهاب رئوي.

وأضاف مدير إدارة الحميات، أنه جرى التعامل مع الحالة واتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الحالة في وقت حضورها إلى المستشفى.

وتابع "شبل" أن تقرير الطبيب المعالج للحالة، أوضح أنها ليست فيروس كرورنا المستجد، ولكنها "متلازمة الشرق الأوسط التنفسية".

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وفي السياق قالت الدكتورة أماني الحبشي، نائب مدير إدارة الطب الوقائي، إنه جرى عمل الاحتياطات اللازمة ووضع المريض داخل العزل، واتباع سياسة مكافحة العدوى المفروضة في مثل تلك الحالات، وسحب العينات وإرسالها إلى القاهرة للتأكد.

وحول طبيعة "متلازمة الشرق الأوسط التنفسية" قالت نائب مدير إدارة الطب الوقائي، إن الفيروس ينتج عن مخالطة الجمال العربية في المملكة العربية السعودية، كما أكدت أن أعراضها مختلفة تمام عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن ما جرى تداوله حول الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأنه يجب تحري الدقة فيما ينشر من أخبار.

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