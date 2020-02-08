فيديو فاضح لسارة الكندري وزوجها يشعل تريندات السعودية

أشعلت تصريحات جديدة لسارة الكندري وزوجها، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية.

وكانت قد ظهرت سارة الكندري، وزوجها يمشط شعرها، لكن تحقيقات النيابة الكويتية أوضحت أن الزوجين تعمَّدا نشر الفيديو بأسلوب مستفز لإثارة المتابعين حتى قام على إثرها رواد برفع دعاوى قضائية بحق المتجاوزين.

وفي مفاجأة لمتابعيها، قالت سارة الكندري إنها فكرت في ارتداء الحجاب مرة ثانية، موضحة أنها كانت ترتديه مسبقًا في صغرها إلا أن والدها رأى عدم اقتناعها بارتدائه، لذا طلب منها خلعه، والذي كان يؤيد حريتها التامة فيما ترتديه.

وقالت سارة الكندري، عن ملابسها الجريئة، إنها اعتادت ارتداء هذا النوع من الملابس منذ صغرها، خاصة أن والديها لم يعترضا على طريقة لبسها من قبل، وأن والدها عوّدها على أن تلبس بحرية وتفعل كل شيء

أمامه ولا تخفي عنه شيئًا.

ووافق سارة الكندري زوجها أحمد العنزي في رأيها حول ارتداء الملابس الجريئة، موضحًا أن اللبس حرية شخصية والعادات والتقاليد لا تمنعه، موضحًا أن ارتداء مثل هذه الأزياء لا يخدش الحياء لأنها لا تظهر شيئًا.

وكانت النيابة العامة في الكويت أفرجت عن سارة الكندري وزوجها أحمد العنزي، بكفالة 500 دينار، بعد حجزهما 4 أيام على ذمة التحقيقات واتهامهما بمخالفة الآداب العامة وإساءة استعمال الهاتف.

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وقال العنزي زوج سارة: "نحن لم نتقدم بشكوى ضد أي من أصحاب التعليقات المسيئة لنا، لكن رفعنا دعاوى قضائية على المشاهير الذين سبونا وذمونا"، مشيرًا إلى أنه وزوجته يتقبلان النقد.

وقالت سارة خلال لقائها مع الإعلامي أحمد الحمدان، إن

الفيديو الذي انتشر لهما وتسبب في ضبطهما من الجهات الأمنية، كان عفوياً، وانتشر دون قصد منهما، موضحة أن المتابعين اتهموها بفضح حياتهما من غرفة النوم، ولكن هذا غير صحيح على حد قولها.

وتابعت أنها لم تنشر مقطع الفيديو للجميع، ولكنها أرسلته إلى مجموعة من زميلاتها في العمل، ولم تكن تعلم أنهن أضفن فتيات جدداً إلى الجروب، وأن إحدى هؤلاء الفتيات هي من قامت بتسريب الفيديو، ولكنها لم تقدم شكوى بحقهن، لأنها لا تحب أن تؤذي أحداً، وخاصة أن هناك 15 فتاة في الجروب، لا تدري أياً منهم قامت بتسريب الفيديو.

وتوجهت سارة وزوجها باعتذار إلى الجمهور عن مقطع الفيديو، وأكدا أنه كان عفوياً ولم يقصدا به أي إساءة.

واضافت: "انا انسانة حقانية، انا بالحق ما حد يقدر علي، البس.. اكشخ، بس اخاف الله.

وعلق زوجها: "إنه من الطبيعي لأي شخص عند سفره أن يودع زوجته ويقبل رأسها، وأن ما انتشر على تطبيق سناب شات من منزله انتشر عن غير قصد، وأنه لم يفعله بالشارع ولم يرد الإساءة لأحد".