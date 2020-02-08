بعد إعلان خطوبته.. معلومات عن الوليد مقداد نجم قناة طيور الجنة

احتفل الأردني الوليد مقداد، نجم فضائية "طيور الجنة" بخطوبته أمس الجمعة، حفل حفل كبير، بحيث أصبح مقداد الأكثر بحثًا على موقع "ججوجل" في المملكة العربية السعودية.

ويعد الوليد أكبر أبناء خالد مقداد مؤسس وصاحب فكرة قناة طيور الجنة، والتي هي قناة فضائية متخصصة للأطفال انطلقت عام 2008 عبر القمر الصناعي نايل سات.

وتخصصت في مجال أغاني وبرامج الأطفال وتميزت برامجها بالاعتماد على مقدمين أطفال بحيث تسهّل مخاطبة المتابعين الأطفال من خلال أطفال مثلهم، بحركاتهم ولعبهم وبراءتهم وابتساماتهم واهتماماتهم، ويُميزها كذلك الجو العائلي، ليرى الأطفال أنفسهم من خلال نجوم طيور الجنة عبر هذه الشاشة الصغيرة.

ويعد أبرز أبطالها المعتصم بالله مقداد والوليد مقداد



معلومات عن الوليد مقداد

ورغد الوزان وديمة بشار ولين الصعيدي.

عن حياته الوليد مقداد هو من مواليد 30 ديسمبر 1999 درس في الجامعة بعد نجاحه في مرحلة الثانوية العامة التحق النجم المتألق وليد مقداد بجامعة الخليج في دولة الكويت لدراسة تخصص "إدارة الأعمال الدولي".

الجدير بالذكر أن للوليد اهتمامات فنية واعلامية كبيرة وله بصمات واضحة في الأعمال الفنية المميزة لقناة طيورالجنة الفضائية وكذلك قناة عصومي ووليد على موقع "يوتيوب".