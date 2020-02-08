سفيرة باكستان في الصين: نقف مع بكين لمواجهة كورونا

قالت السفيرة الباكستانية لدى الصين نغمانة هاشمي، اليوم السبت، إن باكستان تقف إلى جانب الصين في مواجهة فيروس كورونا الجديد، وفقًا لـ أ ش أ.
وذكرت هاشمي وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أن الصين حكومة وشعبًا قادرة على التعامل مع فيروس كورونا، موضحة
وأشادت هاشمي بجهود الحكومة الصينية في اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للتغلب على فيروس كورونا في المدن الصينية، معربة عن حزنها العميق على خسائر الأرواح في الصين بسبب الفيروس القاتل.
وذكرت وزارة الصحة الصينية، اليوم السبت، أن عدد قتلى فيروس "كورونا" فى الصين ارتفع إلى 722 شخصًا وأن هناك أكثر من 3 آلاف شخص أصيبوا بالفيروس الليلة الماضية ما رفع عدد المصابين في العالم إلى أكثر من 34 ألف بالإضافة إلى ذلك توفِّى 81 شخصًا منذ الليلة الماضية نتيجة المرض.
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