وساطة مفاوضات السلام السودانية: مواقف حركة الحلو من العلمانية لا تزال ثابتة

قال توت قلواك، رئيس فريق الوساطة في مفاوضات السلام السودانية من جنوب السودان، مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية، إن مواقف "الحركة الشعبية _ شمال _ جناح عبد العزيز الحلو"، تجاه علمانية الدولة لا تزال ثابتة، إلا أنها كقضايا السلام مطروحة للنقاش، من أجل إيحاد حل لها

عبر طاولة التفاوض، وفقًا لـ أ ش أ.وأشار إلى أن الوساطة ظلت منذ الأمس تُجري سلسلة من المشاورات التمهيدية مع كافة أطراف مفاوضات السلام من أجل التوافق على أجندة نهائية للتفاوض.وأضاف قلواك، في تصريح صحفي، عقب جلسة عقدها وفد الحكومة برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي، وقيادات الحركة الشعبية جناح الحلو، اليوم في جوبا، أن التفاوض حول قضايا المنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، سيستأنف بعد غدٍ الاثنين.وأوضح أن اجتماعات ستعقد غدًا بين الجبهة الثورية وقوي الحرية والتغيير، لمناقشة أجندة التفاوض على مختلف المسارات، لدفع عملية السلام للوصول إلى اتفاق سلام يُرضي جميع السودانيين.