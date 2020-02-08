الحكومة السودانية تنفي تعليق المفاوضات مع حركة الحلو

أكد الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة السودانية إلى مفاوضات السلام، عضو مجلس السيادة، محمد حسن التعايشي، أنه لم يتم تعليق التفاوض بين الحكومة و "الحركة الشعبية - شمال - جناح عبد العزيز الحلو"، مشيرا إلى أن الحكومة لا تزال ملتزمة بجدول المفاوضات،

الذي تحدده الوساطة من جنوب السودان، مع الحركة الشعبية، وفقاً لـ أ ش أ.

وقال التعايشي، في بيان صحفي، اليوم، السبت، إن الحكومة السودانية، سلمت الوساطة صباح اليوم احتجاجا مكتوباً على تسجيل لأحد أعضاء

وفد الحركة الشعبية المفاوض، معربا عن اعتقاده بأن التسجيل غير موفق ويؤثر سلباً على البيئة العامة التي يعمل الجميع للحفاظ عليها وتدعيمها وصولا إلى سلام حقيقي ينهي الحرب ويؤسس لعقد اجتماعي يقوم على مبدأ المساواة والحرية والعدالة.وأكدت الحكومة السودانية مواصلتها الحوار في جميع المسارات من أجل الوصول إلى سلام عادل وشامل ومستدام في القريب العاجل.