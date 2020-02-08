فرنسا تجدد تحذيرها من السفر إلى الصين بسبب فيروس كورونا

أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم السبت، توجيهات جديدة لمواطنيها فيما يخص فيروس كورونا قائلة إنها لا توصي بالسفر إلى الصين إلا "لأسباب قهرية"، وفقاً لسبوتنك.

وحتى اليوم كانت الوزارة حذرت رعاياها رسميا من السفر إلى مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشي الفيروس ونصحت المسافرين إلى باقي أنحاء الصين بتوخي الحذر ودراسة تأجيل سفرهم.

وأعلنت وزيرة الصحة الفرنسية، آنييس بوزين، في وقت سابق، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصل إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى

11 شخصًا.

وقالت بوزين، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، "خمس حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا ليصل عدد مجموع المصابين في فرنسا لـ 11 شخصًا"، لافتة إلى أن وضع الحالات الجديدة مستقر.

وذكرت الوزيرة الفرنسية، أن المصابين بالفيروس المتفشي حديثًا، متواجدون في الحجر الصحي بمستشفى في جنوب شرق البلاد.

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يذكر أن السلطات الفرنسية أعلنت تسجيل أول ثلاث حالات مصابة بالفيروس في 25 من الشهر

الماضي، ليرتفع العدد بعدها بأيام إلى ستة مصابين.

كانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

وارتفعت حصيلة وفيات فيروس" كورونا" المستجد في الصين، حتى اليوم، إلى 722 شخصا، فيما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 34.5 ألف شخص، وتعافي منه 2050 شخصا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".