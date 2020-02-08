البعثة الأممية بليبيا تحدد 18 فبراير موعدا للجولة الجديدة من مفاوضات جنيف

اقترحت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، اليوم السبت، تحديد يوم 18فبراير الجاري كموعد لجولة جديدة من التفاوض لأطراف النزاع في ليبيا في جنيف، وفقاً لسبوتنك.
وقالت الأمم المتحدة في بيان:" إن طرفي النزاع في ليبيا اتفقابنهاية الجولة الأولى من اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والتي بدأت أعمالها الاثنين الماضي بجنيف وانتهت اليوم، على ضرورة احترام الهدنة والتأكيد على الحفاظ على سيادة ليبيا.
كما دعم الطرفان، وفقا للبعثة، "العملية الجارية حالياً لتبادل الأسرى وإعادة الجثامين".
وأضافت أنه: "بينما يتفق الطرفان على ضرورة الإسراع بعودة النازحين إلى منازلهم، لا سيما في مناطق الاشتباكات، فإنهما لم يتوصلا إلى تفاهم كامل حول الطرق المثلى لإعادة الحياة الطبيعية إلى تلك المناطق".
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