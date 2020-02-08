خدمات علاجية في الحديدة و1850 حقيبة شتوية لمحتاجي باكستان

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، خلال الأسبوع الماضي، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع قسم الرعايا التكاملية 2.544 مستفيدا، وعيادة التحصين 5 أفراد، وعيادة الجراحة والتضميد 237 فردا، وعيادة الولادة 11 حالة، وقسم التوعية والتثقيف 733 شخصا، وقسم الإحالة الطبية مستفيد واحد، وعيادة الصحة الإنجابية 372 مريضا.

كما أُجري الفحص المخبري لـ 2,745 مريضا، وصرفت الأدوية لـ 2,469 مريضا، واستقبل قسم التنويم 27 مستفيدا، وراجع قسم الرعاية الصحية 1,033 شخصا، وقسم تخطيط القلب 11 مستفيدًا، وعيادة نقل الدم 9 مستفيدين.

وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة. وجرى خلال الفترة من 24 - 30 يناير 2020 ضخ 287,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 305,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنفايات ورميها في مكب النفايات، وشفط مياه الصرف الصحي والصيانة المستمرة للحمامات الطارئة، والصيانة الدورية لخزانات المياه وقواعدها في مخيم بني جابر ومخيم الجشة، فضلاً عن تنفيذ حملة الرش بالمبيدات الحشرية لمكافحة الملاريا.

ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

ووزع المركز أمس 35 سلة غذائية و35 خيمة و210 بطانيات و70 بساطا للنازحين من الحديدة وتعز إلى مديرية الكود في محافظة أبين، استفاد منها 210 نازحين.

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ونفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان 20 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من وإلى المستشفيات وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية.

ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين.

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 500 حقيبة شتوية في مديرية استور بإقليم جلجت بلتستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2,500 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 350 حقيبة شتوية في مديرية نيلم بإقليم كشمير، استفاد منها 1,750 فردا من الأطفال والنساء وكبار السن. كذلك وزع المركز أمس 1000 حقيبة شتوية في مديرية زهوب بإقليم بلوشستان في باكستان، استفاد منها 5,000 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.