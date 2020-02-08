قوات أميركية تتعرض لنيران مباشرة في أفغانستان

أعلن مسؤول عسكري أميركي أن قوات أميركية وأفغانية تعرضت «لنيران مباشرة» في شرق أفغانستان في وقت متأخر، اليوم السبت، في حادث وصفته وسائل إعلام محلية بانه هجوم من «الداخل».

وقال الناطق باسم القوات الأميركية في أفغانستان الكولونيل سوني ليغيت في بيان «إن قوة أميركية وأفغانية مشتركة كانت تقوم بعملية في ولاية ننغرهار تعرضت لنيران مباشرة في 8 فبراير»، مضيفاً «نحن نقيم الوضع وسنعطي معلومات إضافية حين تتوافر».

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