إصابة 5 بريطانيين بـ«كورونا» بسبب عائد من سنغافورة

نقل بريطاني عائد من سنغافورة عدوى فيروس كورونا الجديد إلى خمسة من مواطنيه انضم إليهم لأيام في منتجع بمنطقة الآلب الفرنسية، وفق ما أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية آنياس بوزين.

وقبل عودته إلى المملكة المتحدة، أقام هذا البريطاني في شاليه بمنطقة كونتامين مونجوا بدءا بـ 24 يناير الماضي، بحسب الوزيرة.

وانضم إلى مجموعة من 11 بريطانياً كانوا استأجروا شقتين في الشاليه ذاته. وكان يقيم في إحدى الشقتين رجل وثلاثة من أطفاله. وفي الشقة الثانية سبعة بريطانيين يمضون إجازة.

وأضافت الوزيرة أنه من هذه المجموعة تم رصد وجود الفيروس لدى أربعة كهول وطفل وأودعوا المستشفى ليل الجمعة إلى السبت.

وأكدت أن «حالتهم الصحية لا تشير إلى أي خطورة» مضيفة أنه تم إيداع الستة الباقين المستشفى من باب الاحتياط.

وتم توزيع الـ 11 بريطانياً على مستشفيات مدن ليون وغرونوبل وسانت اتيان.

وأعلنت السلطات أنها ستغلق «الأسبوع القادم» مدرستين لإجراء عملية فحص للمؤسستين لأن الطفل البريطاني المصاب درس فيهما.

وتجري السلطات الصحية في فرنسا وسنغافورة تحقيقاً واسعاً لمعرفة مصدر هذه العدوى والتثبت من احتمال إصابة أشخاص آخرين.

ويتركز التحقيق خصوصاً على ملتقى شركة نظم في فندق بسنغافورة من 20 إلى 22 يناير شارك فيه «94 أجنبياً»، بحسب ما أفاد مسؤول صحي فرنسي.

ويرتفع بذلك إلى 11 عدد الإصابات بالفيروس في فرنسا منذ 24 يناير. ولا يزال ستة مصابين آخرين ومعظمهم صينيون في المستشفى وحالة معظمهم جيدة.