الرئيس اللبناني: دول عدة عبرت عن رغبتها في مساعدتنا

أكد الرئيس اللبناني ميشال، اليوم السبت، أن عدداً من الدول، في مقدمتها فرنسا، أبدت رغبتها في مساعدة لبنان.

وقال مكتب الرئيس اللبناني ميشال عون إن «عون قال خلال مقابلة مع مجلة فالور أكتويل الفرنسية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هنأه في اتصال هاتفي بتشكيل الحكومة الجديدة وإن الاتصال كان مناسبة للحديث عن الأزمة الراهنة في لبنان».

واعتمدت حكومة لبنان يوم الخميس خطة إنقاذ تهدف لإخراج البلاد من أسوأ أزمة مالية واقتصادية تواجهها منذ عقود.

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