السلطات التايلاندية تخرج المئات من "مقر المذبحة"

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع في تايلاند، إن أفراداً من الشرطة والجيش اقتحموا مركزاً تجارياً يحتمي به مهاجم مسلح، وساعدوا المئات على الفرار بعد قيام المهاجم بإطلاق النار بصورة عشوائية.

وأضاف المتحدث: "أفراد الشرطة والجنود ينفذون عملية مشتركة، وساعدوا المئات من الناس على الخروج من المركز التجاري. عدد الباقين داخل المركز ليس معروفاً".

وقال إن المسلح المشتبه به لا يزال داخل مركز "تيرمينال 21" التجاري في إقليم ناخون راتشاسيما، شمال شرقي تايلاند.

وفي وقت سابق، قتل جندي تايلاندي 17 شخصاً على الأقل في إطلاق نار عشوائي بث وقائعه مباشرة على فيسبوك، وفق ما أفادت هيئات طوارئ، اليوم السبت، بينما لا يزال المهاجم محاصراً داخل مجمع تجاري.

وبدأ إطلاق النار في مدينة ناخون راتشاسيما في شمال شرق البلاد في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم في ثكنة للجيش.

وقتل ثلاثة أشخاص، بينهم جندي واحد على الأقل، عندما فتح الرقيب جاكرابانث توما النار بشكل عشوائي.

وقال الضابط في الشرطة مونكول كوباتسيري «لقد سرق سيارة للجيش وقادها إلى وسط المدينة».

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وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجندي استولى على أسلحة من ثكنة الجيش قبل أن يشرع في إطلاق النار في وسط المدينة.

وفي ظل تسارع الأحداث، لم تتمكن الشرطة بعد من تأكيد تقارير إعلامية تفيد بأن المسلح احتجز 16 شخصاً كرهائن.

وأفاد متحدث باسم مركز أراوان لخدمات الطوارئ في تايلاند أن هناك «17 قتيلاً و14 جريحاً» حتى وقت متأخر السبت.

وأظهرت لقطات فيديو وصور انتشرت على الإنترنت مشاهد مروعة في أحد الطرق الرئيسية في المدينة التي تعرف أيضاً باسم كورات.

ونشر المهاجم صوراً له على فيسبوك وكتب منشورات عدة على صفحته بينها «هل يجب علي أن أستسلم» و«لا أحد بإمكانه الفرار من الموت».

وقال المتحدث باسم الشرطة كريسانا باتاناشاروين «المسلح استخدم بندقية رشاشة وأطلق النار على أبرياء».