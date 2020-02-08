النظام السوري يسطر على قرى بريفي حلب وإدلب وتركيا تدفع بمئات المركبات العسكرية



أرسل الجيش التركي السبت تعزيزات ضخمة إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا وفي مناطق خفض التوتر بمحافظة إدلب وريفي حلب، في حين يستمر قصف النظام السوري وروسيا على تلك المناطق.



وأصيب عددا من المدنيين في غارات جوية روسية وسورية على مناطق في ريفي حلب، بالتوازي مع استمرار تقدم قوات النظام على محاور عدة مدفوعة بغطاء جوي روسي كثيف، وقصف مدفعي على المناطق التي أمامها بعد أن سيطرت على سراقب.



وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن قوات الجيش سيطرت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على ست قرى، منها زيتان وبرنة بريف حلب الجنوبي، ومحاريم وتل كرّاتين بريف إدلب الشرقي.



وفي السياق ذاته، أرسل الجيش التركي اليوم السبت دفعة تعزيزات ضخمة إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا، وضمت القافلة -التي شملت تعزيزات مرسلة من وحدات مختلفة، إلى قضاء الريحانية بولاية هاتاي جنوبي البلاد- أكثر من 300 مركبة عسكرية.



وتوجهت القافلة نحو الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا، وسط تدابير أمنية.



وانتقلت عناصر من القوات الخاصة (الكوماندوز) كانت مرسلة إلى الريحانية سابقا، مع القافلة إلى الوحدات الحدودية، بعد إتمام تحضيراتها.



وقال مراسل الجزيرة إن عدد الآليات العسكرية التركية التي دخلت محافظة إدلب أمس بلغت 250 آلية، تضم عربات مدرعة ودبابات، إضافة إلى مدافع وناقلات جنود ومعدات طبية ولوجستية.



وأكدت وزارة الدفاع التركية استمرار نقاط مراقبتها في عملها شمالي سوريا، وتوعدت بردّ قوي على أي هجوم يستهدفها.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن قائد عسكري معارض قوله "دخلت خلال الساعات الماضية حوالي 450 آلية تركية أغلبها عربات مصفحة ودبابات وسيارات أخرى"، مشيرا إلى دخول حوالي 300 آلية عسكرية مساء أمس و150 سيارة فجر اليوم.



وكانت تركيا قد أقامت 12 نقطة مراقبة في إدلب لصد أي هجوم من قبل قوات النظام السوري، وذلك بموجب اتفاقية مع روسيا الحليف الأبرز للأسد.





المصدر: وكالات