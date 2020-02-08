احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
أعلنت إيران، اليوم السبت، أنها تعرضت لهجوم إلكتروني، أدى إلى انقطاع خدمة الإنترنت موقتا، من دون تحديد مصدر الهجوم.
وأعلن سجاد بنابي عضو لجنة إدارة شركة الاتصالات الإيرانية، عبر حسابه “تويتر” أنه “عند الساعة 11:44 واجهت إيران خللا في إنترنت الهواتف الأرضية وبعض شركات الجوال لمدة ساعة بسبب هجوم إلكتروني، وبعد تدخل درع (دجفا) وجهود العاملين في شركة الاتصالات عادت خدمة الإنترنت إلى حالتها العادية”.
و”دجفا” أو “Dejfa”، هي منظومة إيرانية لحماية أمن المعلومات والبنية التحتية الرقمية ويطلق عليها تسمية “درع أمن شبكة المعلومات الوطنية”.
كانت هذه تفاصيل خبر انقطاع الانترنت في إيران إثر هجوم سيبراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.