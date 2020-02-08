كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سماع دوي طلقات رصاص من مركز تجاري بتايلاند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح شهود عيان، مساء اليوم السبت، بأنهم سمعوا دوي عدة طلقات نارية من مركز تجاري في شمال شرق تايلاند، والذي يختبئ به جنديًا، بعد قتله 20 شخصًا على الأقل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

واقتحمت قوات الأمن المركز التجاري، في وقت سابق من اليوم، لإخراج مئات الأشخاص المحاصرين بالداخل، ولم تعلق الشرطة على الفور على الطلقات النارية.

واقتحمت الشرطة وجنود من الكوماندوز، مركز التسوق التايلاندي؛ حيث كان جندي في حالة من الهياج وساعدت مئات الأشخاص على الفرار.

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وقال المتحدث: "ضباط الشرطة والجنود يتعاونون وساعدوا في إجلاء مئات الأشخاص من داخل المركز التجاري، ومن غير المعروف عدد الذين ما زالوا في الداخل، وإن المسلح المشتبه به لا يزال داخل مبنى 21 في ناخون راتشاسيما".

وذكر مسؤول في مركز خدمات الطوارئ بتايلاند: أن عدد ضحايا إطلاق النار، الذي وقع اليوم، في شمال شرق البلاد، ارتفع إلى 17 قتيلاً.

وكان متحدث باسم الشرطة في تايلاند، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن جنديًا تايلانديًا دخل فتح نار، في ناخون راتشاسيما شمالي شرق بلاد، مما أسفر عن إصابة ومقتل عدد من الأشخاص.